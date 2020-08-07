Труханов: Одесса впервые принимает гостей в статусе литературного города ЮНЕСКО

В Одессе открылась XXІV Международная книжная выставка-ярмарка "Зеленая волна" и VIII Международный Корнейчуковский фестиваль детской литературы. Мэр города Геннадий Труханов подчеркнул, что классика – "вне географии и времени".

Труханов: Неважно, на каком языке будет эта литература – украинский, русский, английский... У классики нет единого языка Фото: omr.gov.ua

Одесса впервые принимает гостей в статусе литературного города ЮНЕСКО, несмотря на карантин, заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, сообщает пресс-служба горсовета.

В Одессе открылась XXІV Международная книжная выставка-ярмарка "Зеленая волна" и VIII Международный Корнейчуковский фестиваль детской литературы.

"Я очень хочу, чтобы сегодняшнее поколение, как и мы, тянулось к чтению. Неважно, на каком языке будет эта литература – украинский, русский, английский... У классики нет единого языка. Она вне географии и времени", – цитирует мэра Одессы "РБК-Украина".

Почетный гражданин Одессы Сергей Гриневецкий отметил, что "Зеленая волна" – это фестиваль искусства, "на котором с каждым годом палитра представленной литературы становится все шире".

На фестивале состоятся встречи с авторами, чтения, поэтический марафон, презентации издательских проектов, будет представлена онлайн-программа с серией телемостов и видеопрограмм.