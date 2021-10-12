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Возле заповедника "Аскания-Нова" запретили использовать ядохимикаты, из-за которых погибло 2 тыс. птиц

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Из-за отравленных зерен в заповеднике "Аскания-Нова" погибло более 2 тыс. птиц
Из-за отравленных зерен в заповеднике "Аскания-Нова" погибло более 2 тыс. птиц
Фото: depositphotos.com

В Херсонской области возле заповедника "Аскания-Нова" аграриям запретили использовать для борьбы с грызунами ядохимикаты не биологического происхождения. Об этом Херсонский областной совет сообщил 11 октября.

Речь идет о препаратах на основе веществ бродифакум, бромадиолон и флокумафен – их использование запрещено в пределах 40-километровой зоны биосферного заповедника.

И.о. директора департамента развития сельского хозяйства и орошения Херсонской ОГА Маргарита Степанова призвала фермеров, которые не знают, какие яды им разрешено использовать, обращаться лично к ней по телефону.

Представители правоохранительных органов на заседании заверили, что будут контролировать соблюдение запрета и в случае нарушений откроют уголовные производства.

По информации директора заповедника "Аскания-Нова" Виктора Гавриленко, сейчас в ядре заповедника ночуют 12 тыс. журавлей и 7 тыс. огарей, но кормиться они летают за его пределы – в 40-километровую зону. На этой территории работают многие агропредприятия и фермеры.

Контекст:

В этом году в заповеднике "Аскания-Нова" регулярно находили погибших птиц. Первый раз о смерти 185 серых журавлей сообщили 10 января, последний – 1 апреля. Всего погибло 2236 птиц, 850 из которых были внесены в Красную книгу Украины. Общая сумма ущерба от их гибели составила почти 10 млн грн.

Экоинспекция выяснила, что птицы съели отравленные зерна пшеницы, которые разбросали на соседних с заповедником полях (так аграрии борются с нашествием грызунов). В образцах патологоанатомического материала погибших птиц выявили яд бродифакум

По данным Красной книги, в Украине сейчас насчитывается от 500–600 до 700–850 пар серых журавлей, они относятся к категории "редкостные". Этот вид птиц был внесен в Красную книгу Украины в 1994 году. Среди причин, по которым их численность начала уменьшаться, – фактор беспокойства при гнездовании, снижение уровня воды в гнездовых биотопах, что делает гнезда доступными для хищников, браконьерство, столкновения с линиями электропередачи, использование пестицидов.

Теги: Херсонская область, запрет, птицы, химикаты, Аскания-Нова
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