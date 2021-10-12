Возле заповедника "Аскания-Нова" запретили использовать ядохимикаты, из-за которых погибло 2 тыс. птиц

Речь идет о препаратах на основе веществ бродифакум, бромадиолон и флокумафен – их использование запрещено в пределах 40-километровой зоны биосферного заповедника.

И.о. директора департамента развития сельского хозяйства и орошения Херсонской ОГА Маргарита Степанова призвала фермеров, которые не знают, какие яды им разрешено использовать, обращаться лично к ней по телефону.

Представители правоохранительных органов на заседании заверили, что будут контролировать соблюдение запрета и в случае нарушений откроют уголовные производства.

По информации директора заповедника "Аскания-Нова" Виктора Гавриленко, сейчас в ядре заповедника ночуют 12 тыс. журавлей и 7 тыс. огарей, но кормиться они летают за его пределы – в 40-километровую зону. На этой территории работают многие агропредприятия и фермеры.