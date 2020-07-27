У сотрудников Печерского суда Киева обнаружен COVID-19

Печерский суд Киева продолжает работать в штатном режиме, несмотря на обнаруженный COVID-19 у своих сотрудников.

У сотрудников Печерского районного суда Киева обнаружен COVID-19. Об этом 27 июля в Facebook сообщает пресс-служба суда.

Сейчас проводится тестирование на коронавирус лиц, контактировавших с заболевшими работниками суда, а также решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий.

Информация о количестве инфицированных коронавирусом сотрудников отсутствует.

В то же время в пресс-службе отметили, что Печерский суд продолжает работать в штатном режиме.

"С целью обезопасить посетителей и работников Печерского районного суда Киева от распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции просим воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают вашего обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений", – говорится в сообщении.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 65 656 человек, 1616 из них умерли, 36 122 выздоровели. В Киеве зарегистрировано 7690 заболевших.