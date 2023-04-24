Украина не будет переходить на 12-летку в школах с 2024 года. В МОН назвали причину

Министр отметил, что переход на 12-летнюю систему школьного образования запланирован в законе на 2027 год. Он должен состояться в рамках реформы Новой украинской школы.
"Во-первых, для такого перехода необходимо иметь утвержденный государственный стандарт о профильной старшей школе. Сейчас он только разрабатывается. Во-вторых, переход потребует немалых средств, которые сейчас в бюджете не предусмотрены. Поэтому такие изменения на 2024 год сейчас не планируются", – объяснил Лисовой.
Кроме того, по мнению главы МОН, пока нельзя говорить об ускорении перехода на 12-летнюю школу как основном инструменте для преодоления образовательных потерь.
"Для этого нужны более комплексные решения, поиском которых уже занимаемся с командой", – добавил он.
22 апреля заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире информационного телемарафона заявил, что в Украине с 2024 года школы могут перевести на 12-летнюю систему образования, его цитирует УНИАН.
"Что касается применения 12-летней системы уже с 2024 года. Действительно, в законе Украины было прописано, что профильное трехлетнее среднее образование начинается с первого сентября 2027 года. Сейчас мы проводим специфические исследования, общаемся с экспертной средой, учеными, родителями, детьми для того, чтобы принять взвешенное решение, когда ввести 12-летнее образование", – сказал он.