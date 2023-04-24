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Украина не будет переходить на 12-летку в школах с 2024 года. В МОН назвали причину

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Переход на 12-летнюю систему школьного образования запланирован в законе на 2027 год
Переход на 12-летнюю систему школьного образования запланирован в законе на 2027 год
Фото: depositphotos.com

Министерство образования и науки Украины пока не планирует вводить 12-летнюю систему образования в школах с 2024 года. Среди причин – необходимость в средствах и государственном стандарте, которых сейчас нет. Об этом министр образования Оксен Лисовой сообщил 24 апреля в Facebook.

Министр отметил, что переход на 12-летнюю систему школьного образования запланирован в законе на 2027 год. Он должен состояться в рамках реформы Новой украинской школы.

"Во-первых, для такого перехода необходимо иметь утвержденный государственный стандарт о профильной старшей школе. Сейчас он только разрабатывается. Во-вторых, переход потребует немалых средств, которые сейчас в бюджете не предусмотрены. Поэтому такие изменения на 2024 год сейчас не планируются", – объяснил Лисовой.

Кроме того, по мнению главы МОН, пока нельзя говорить об ускорении перехода на 12-летнюю школу как основном инструменте для преодоления образовательных потерь.

"Для этого нужны более комплексные решения, поиском которых уже занимаемся с командой", – добавил он.

https://www.facebook.com/oksenlisovyi/posts/pfbid0gTJvVEyDGe2bvTCtWBD8tCfRTA1f8ACvKyUCnfWJfTMNxcP3zFAaVrwZfgjqcb5Sl

Контекст:

22 апреля заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире информационного телемарафона заявил, что в Украине с 2024 года школы могут перевести на 12-летнюю систему образования, его цитирует УНИАН.

"Что касается применения 12-летней системы уже с 2024 года. Действительно, в законе Украины было прописано, что профильное трехлетнее среднее образование начинается с первого сентября 2027 года. Сейчас мы проводим специфические исследования, общаемся с экспертной средой, учеными, родителями, детьми для того, чтобы принять взвешенное решение, когда ввести 12-летнее образование", – сказал он.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, образование, Министерство образования, школы, школа, Оксен Лисовой, министр
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