Безопасность и выход в офлайн. Лисовой назвал первоочередные изменения в образовании

"Выведение образования в офлайн. Потому что онлайновое обучение – даже если оно качественное – оно упускает огромные сегменты, важные для формирования личности. В частности, социализацию, общение, развитие мягких навыков. Поэтому прежде всего стремимся вывести в аудиторное обучение максимальное количество детей, где это возможно", – сказал он.

Следующей задачей, по словам министра, должна быть организация качественного онлайн-обучения там, где это невозможно по причинам безопасности, и за рубежом.

"По разным данным, от полумиллиона до миллиона детей за рубежом. Учатся они в местных школах, но при этом хотят получить украинские аттестаты и свидетельства о законченном базовом образовании. Они учатся параллельно в украинских школах, перегружаясь колоссально. И здесь они должны делать какой-то выбор. Нам надо сделать это так, чтобы дети его не делали. Максимально упростить им там обучение в школах, оставив наше видение. Это оставить уникальные предметы, учитывая здесь также сложности синхронизации с нашими предметами", – подчеркнул Лисовой.

Также важными задачами, которые поставил новый министр образования, являются цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов.

"Далее – цифровизация. Это ключевое, особенно в условиях, когда мы должны восстанавливаться, когда мы должны системно организовать работу с донорами. Четко ставить им задачи. Нам нужно тотально цифровизировать образование. Это важный момент", – отметил глава Минобразования.

Кроме того, одним из приоритетов для Минобразования является модернизация и трансформация системы профессионального образования. Лисовой подчеркнул, что нужно "трансформировать эти учебные заведения, инвестировать в них и объединять в мощные региональные профессиональные центры".