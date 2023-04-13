В Украине от 55% до 66% школ имеют минимальные укрытия – Минобразования

Не все укрытия в школах могут принять всех детей, отметил глава Минобразования Украины Фото: Кулеба Олексій / Facebook

"Сегодня у нас, по разным данным, которые уточняются ежедневно, фактически от 55% до 66% школ имеют укрытия", – рассказал глава Минобразования.

По его словам, речь идет именно о минимальных укрытиях, а не о бомбоубежищах.

"Но, к большому сожалению, не все эти укрытия могут принять всех детей [учебного заведения]. Поэтому директора школ организовывают обучение посменно, организовывают гибридное обучение, когда один класс – онлайн, другой – оффлайн", – отметил Лисовой.

Он добавил, что фокус внимания Минобразования сейчас именно на создании укрытий в каждой школе, чтобы вернуть детей к очному обучению.