В Украине от 55% до 66% школ имеют минимальные укрытия – Минобразования

"Сегодня у нас, по разным данным, которые уточняются ежедневно, фактически от 55% до 66% школ имеют укрытия", – рассказал глава Минобразования.
По его словам, речь идет именно о минимальных укрытиях, а не о бомбоубежищах.
"Но, к большому сожалению, не все эти укрытия могут принять всех детей [учебного заведения]. Поэтому директора школ организовывают обучение посменно, организовывают гибридное обучение, когда один класс – онлайн, другой – оффлайн", – отметил Лисовой.
Он добавил, что фокус внимания Минобразования сейчас именно на создании укрытий в каждой школе, чтобы вернуть детей к очному обучению.
По данным Министерства образования и науки Украины, 1 сентября 2022 года образовательный процесс начали в Украине 12 904 школы. Из них 3116 школ начали обучение в полноформатном образовательном процессе, 5713 – в формате онлайн-образования, 4075 школ работали в смешанном формате обучения.
21 марта 2023 года Верховная Рада назначила министром образования и науки Украины Оксена Лисового вместо уволенного с этой должности Сергея Шкарлета.
По словам Лисового, министерство восстанавливает образовательную инфраструктуру, создает механизмы для эффективного онлайн-обучения, а там, где позволяет ситуация безопасности, возвращает обучение в офлайн-формат.
На укрытия в украинских школах в 2023 году выделено 1,5 млрд грн, отметил 9 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль.