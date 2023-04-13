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ОБЩЕСТВО

В Украине от 55% до 66% школ имеют минимальные укрытия – Минобразования

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Не все укрытия в школах могут принять всех детей, отметил глава Минобразования Украины
Не все укрытия в школах могут принять всех детей, отметил глава Минобразования Украины
Фото: Кулеба Олексій / Facebook

В Украине укрытия имеют до 66% школ. Об этом 13 апреля в эфире "1+1" сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

"Сегодня у нас, по разным данным, которые уточняются ежедневно, фактически от 55% до 66% школ имеют укрытия", – рассказал глава Минобразования.

По его словам, речь идет именно о минимальных укрытиях, а не о бомбоубежищах.

"Но, к большому сожалению, не все эти укрытия могут принять всех детей [учебного заведения]. Поэтому директора школ организовывают обучение посменно, организовывают гибридное обучение, когда один класс – онлайн, другой – оффлайн", – отметил Лисовой.  

Он добавил, что фокус внимания Минобразования сейчас именно на создании укрытий в каждой школе, чтобы вернуть детей к очному обучению.

Контекст:

По данным Министерства образования и науки Украины, 1 сентября 2022 года образовательный процесс начали в Украине 12 904 школы. Из них 3116 школ начали обучение в полноформатном образовательном процессе, 5713 – в формате онлайн-образования, 4075 школ работали в смешанном формате обучения.

21 марта 2023 года Верховная Рада назначила министром образования и науки Украины Оксена Лисового вместо уволенного с этой должности Сергея Шкарлета.

По словам Лисового, министерство восстанавливает образовательную инфраструктуру, создает механизмы для эффективного онлайн-обучения, а там, где позволяет ситуация безопасности, возвращает обучение в офлайн-формат.

На укрытия в украинских школах в 2023 году выделено 1,5 млрд грн, отметил 9 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: Украина, образование, бомбоубежище, убежище, школы, безопасность, Минобразования, инфраструктура, Оксен Лисовой
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