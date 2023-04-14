Лисовой выступил против обучения детей в прифронтовых зонах

По словам главы МОН, организовывать образовательный процесс под обстрелами слишком рискованно Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

"Там образовательного процесса не должно быть. Частота прилетов, риски, которые там существуют, наличие связи как таковой. Мы настаиваем прежде всего на сохранении жизни и здоровья детей и педагогов. Поэтому первое, что нужно сделать, – это эвакуироваться", – уверен министр.

По словам главы МОН, организовывать образовательный процесс под обстрелами слишком рискованно.

"Мы лучше наверстаем образовательные потери через систему тьюторинга (индивидуальное обучение. – "ГОРДОН"), через другие инструменты. Но не надо рисковать. Я призываю: вывозите детей на безопасные территории и включайтесь в учебный процесс, который там организовывают", – подчеркнул Лисовой.