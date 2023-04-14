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Лисовой выступил против обучения детей в прифронтовых зонах

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По словам главы МОН, организовывать образовательный процесс под обстрелами слишком рискованно
По словам главы МОН, организовывать образовательный процесс под обстрелами слишком рискованно
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Министр образования и науки Оксен Лисовой отметил, что учебного процесса в прифронтовых зонах не должно быть из-за рисков прилетов. Он призывает родителей эвакуироваться с детьми в безопасные места. Об этом он сказал 13 апреля в эфире канала "1+1".

"Там образовательного процесса не должно быть. Частота прилетов, риски, которые там существуют, наличие связи как таковой. Мы настаиваем прежде всего на сохранении жизни и здоровья детей и педагогов. Поэтому первое, что нужно сделать, – это эвакуироваться", – уверен министр.

По словам главы МОН, организовывать образовательный процесс под обстрелами слишком рискованно.

"Мы лучше наверстаем образовательные потери через систему тьюторинга (индивидуальное обучение. – "ГОРДОН"), через другие инструменты. Но не надо рисковать. Я призываю: вывозите детей на безопасные территории и включайтесь в учебный процесс, который там организовывают", – подчеркнул Лисовой.

Контекст:

По данным Министерства образования и науки Украины, 1 сентября 2022 года образовательный процесс начали в Украине 12 904 школы. Из них 3116 школ начали обучение в полноформатном образовательном процессе, 5713 – в формате онлайн-образования, 4075 школ работали в смешанном формате обучения.

21 марта 2023 года Верховная Рада назначила министром образования и науки Украины Оксена Лисового вместо уволенного с этой должности Сергея Шкарлета.

По словам Лисового, министерство восстанавливает образовательную инфраструктуру, создает механизмы для эффективного онлайн-обучения, а там, где позволяет ситуация безопасности, возвращает обучение в офлайн-формат.

На укрытия в украинских школах в 2023 году выделено 1,5 млрд грн, отметил 9 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, образование, дети, обстрелы, школы, безопасность, школа, Оксен Лисовой
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