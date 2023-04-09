Украинские абитуриенты могут сдать мультипредметный тест в 24 странах мира – список расширили

Количество мест в экзаменационных центрах ограничено, предупредили в УЦОКО Фото: pexels.com

Как планируется на данный момент, экзаменационные центры откроют в 41 городе 24 стран мира:

Австрия (Вена);

Азербайджан (Баку);

Бельгия (Брюссель);

Болгария (Варна, София);

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Аберистуит, Эдинбург, Лондон);

Грузия (Тбилиси);

Дания (Орхус);

Эстония (Таллинн);

Ирландия (Дублин);

Испания (Валенсия);

Италия (Милан, Рим);

Канада (Эдмонтон, Монктон, Торонто);

Латвия (Рига);

Литва (Каунас);

Германия (Берлин, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен);

Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин);

Португалия (Лиссабон);

Румыния (Бухарест);

США (Нью-Йорк, Сакраменто);

Венгрия (Будапешт);

Финляндия (Хельсинки);

Франция (Марсель, Париж);

Чехия (Брно, Прага);

Швеция (Стокгольм).

"На следующей неделе ожидается достижение договоренностей с представителями Люксембурга (Люксембург) и Роттердама (Нидерланды)", – сказано в сообщении.

В УЦОКО отметили, что, хотя перечень городов для прохождения НМТ расширен, количество мест в центрах ограничено. Когда места в определенном городе заканчиваются, он становится недоступным для выбора.

"Учитывайте, что в некоторых городах/странах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии. Советуем не медлить с регистрацией", – добавили в сообщении.