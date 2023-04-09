ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Украинские абитуриенты могут сдать мультипредметный тест в 24 странах мира – список расширили

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Количество мест в экзаменационных центрах ограничено, предупредили в УЦОКО
Количество мест в экзаменационных центрах ограничено, предупредили в УЦОКО
Фото: pexels.com

Для украинских абитуриентов расширили перечень стран и городов, где можно сдать национальный мультипредметный тест (НМТ). Об этом сообщили 7 апреля в Украинском центре оценивания качества образования.

Как планируется на данный момент, экзаменационные центры откроют в 41 городе 24 стран мира:

  • Австрия (Вена);
  • Азербайджан (Баку);
  • Бельгия (Брюссель);
  • Болгария (Варна, София);
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Аберистуит, Эдинбург, Лондон);
  • Грузия (Тбилиси);
  • Дания (Орхус);
  • Эстония (Таллинн);
  • Ирландия (Дублин);
  • Испания (Валенсия);
  • Италия (Милан, Рим);
  • Канада (Эдмонтон, Монктон, Торонто);
  • Латвия (Рига);
  • Литва (Каунас);
  • Германия (Берлин, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен);
  • Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин);
  • Португалия (Лиссабон);
  • Румыния (Бухарест);
  • США (Нью-Йорк, Сакраменто);
  • Венгрия (Будапешт);
  • Финляндия (Хельсинки);
  • Франция (Марсель, Париж);
  • Чехия (Брно, Прага);
  • Швеция (Стокгольм).

"На следующей неделе ожидается достижение договоренностей с представителями Люксембурга (Люксембург) и Роттердама (Нидерланды)", – сказано в сообщении.

В УЦОКО отметили, что, хотя перечень городов для прохождения НМТ расширен, количество мест в центрах ограничено. Когда места в определенном городе заканчиваются, он становится недоступным для выбора.

"Учитывайте, что в некоторых городах/странах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии. Советуем не медлить с регистрацией", – добавили в сообщении.

https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02v4ztp3QTviG2idzv1pMHUH1Wx3ZZCykzG3YVPMcUoUwGBphYFcCm579Wte5xhwqGl

Контекст:

24 марта 2022 года Верховная Рада отменила государственную итоговую аттестацию, внешнее независимое оценивание, единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен в 2022 году. Вместо этого для поступления на бюджет абитуриенты впервые сдавали национальный мультипредметный тест, а контрактники – подавали мотивационное письмо.

В 2023 году абитуриенты вновь будут сдавать мультипредметный тест вместо ВНО.

Абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут поступить в вузы в 2023 году без мультипредметного теста. 

Теги: образование, абитуриенты, вступительная кампания, студенты, школьники, Украинский центр оценивания качества образования, вузы, выпускники, экзамен, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не поддерживайте умиротворителей". Кинг выступил в поддержку украинцев. В Украине отреагировали
"Не поддерживайте умиротворителей". Кинг выступил в поддержку украинцев. В Украине отреагировали
Галина ГРИШИНА
Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом после заявления его экс-подопечной о том, что рэпер склонял ее к интиму
Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом после заявления его экс-подопечной о том, что рэпер склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем
Галина ГРИШИНА
Сотрудница ГСЧС выполнила упражнение на перекладине в боевой форме, вдохновившись примером коллеги из США. Видео
Сотрудница ГСЧС выполнила упражнение на перекладине в боевой форме, вдохновившись примером коллеги из США. Видео
Галина ГРИШИНА
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
Галина ГРИШИНА
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
Галина ГРИШИНА
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Галина ГРИШИНА
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
Галина ГРИШИНА
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
Галина ГРИШИНА
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем (75234)
2
Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах" (64834)
3
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото (57731)
4
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт (53852)
5
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после (50598)
6
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни (45509)
7
Ани Лорак назвала нападение страны-агрессора РФ на Украину "случилось то, что случилось". Анатолий Анатолич отреагировал (35117)
8
Стилист назвал прическу, которая подходит всем и никогда не выйдет из моды. Топ-7 фото знаменитостей (33557)
 
 
 
 