Украинские абитуриенты могут сдать мультипредметный тест в 24 странах мира – список расширили

Как планируется на данный момент, экзаменационные центры откроют в 41 городе 24 стран мира:
"На следующей неделе ожидается достижение договоренностей с представителями Люксембурга (Люксембург) и Роттердама (Нидерланды)", – сказано в сообщении.
В УЦОКО отметили, что, хотя перечень городов для прохождения НМТ расширен, количество мест в центрах ограничено. Когда места в определенном городе заканчиваются, он становится недоступным для выбора.
"Учитывайте, что в некоторых городах/странах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии. Советуем не медлить с регистрацией", – добавили в сообщении.
24 марта 2022 года Верховная Рада отменила государственную итоговую аттестацию, внешнее независимое оценивание, единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен в 2022 году. Вместо этого для поступления на бюджет абитуриенты впервые сдавали национальный мультипредметный тест, а контрактники – подавали мотивационное письмо.
В 2023 году абитуриенты вновь будут сдавать мультипредметный тест вместо ВНО.
Абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут поступить в вузы в 2023 году без мультипредметного теста.