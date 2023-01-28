Абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут поступить в вузы в 2023 году без мультипредметного теста – Минреинтеграции Украины

"В конце весны в Украине начнется вступительная кампания в высшие учебные заведения. Школьники, зарегистрированные и находящиеся на временно оккупированной территории, смогут поступить в них дистанционно без сдачи национального мультипредметного теста", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в настоящее время процедура вступления еще находится в стадии обработки, ее обнародуют позже.
"Но уже сейчас известно, что после зачисления в вуз в течение трех месяцев после начала обучения абитуриент должен будет заключить договор о получении образования. Все льготы и льготные категории, в частности для жителей временно оккупированных территорий, во время вступительной кампании этого года будут сохранены. Детальнее об их применении будет известно весной", – сообщили в пресс-службе.
24 марта 2022 года Верховная Рада отменила государственную итоговую аттестацию, внешнее независимое оценивание, единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен в 2022 году. Вместо этого для поступления на бюджет абитуриенты впервые сдавали национальный мультипредметный тест, а контрактники – подавали мотивационное письмо.
В 2023 году абитуриенты вновь будут сдавать мультипредметный тест вместо ВНО.