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Абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут поступить в вузы в 2023 году без мультипредметного теста – Минреинтеграции Украины

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Вступительная кампания начнется в конце весны
Вступительная кампания начнется в конце весны
Фото: depositphotos.com

Абитуриенты с временно оккупированных территорий Украины в 2023 году смогут поступить в высшие учебные заведения дистанционно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Telegram 28 января.

"В конце весны в Украине начнется вступительная кампания в высшие учебные заведения. Школьники, зарегистрированные и находящиеся на временно оккупированной территории, смогут поступить в них дистанционно без сдачи национального мультипредметного теста", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в настоящее время процедура вступления еще находится в стадии обработки, ее обнародуют позже.

"Но уже сейчас известно, что после зачисления в вуз в течение трех месяцев после начала обучения абитуриент должен будет заключить договор о получении образования. Все льготы и льготные категории, в частности для жителей временно оккупированных территорий, во время вступительной кампании этого года будут сохранены. Детальнее об их применении будет известно весной", – сообщили в пресс-службе.

Контекст:

24 марта 2022 года Верховная Рада отменила государственную итоговую аттестацию, внешнее независимое оценивание, единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен в 2022 году. Вместо этого для поступления на бюджет абитуриенты впервые сдавали национальный мультипредметный тест, а контрактники – подавали мотивационное письмо.

В 2023 году абитуриенты вновь будут сдавать мультипредметный тест вместо ВНО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ВНО, абитуриенты, война России против Украины, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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