Абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут поступить в вузы в 2023 году без мультипредметного теста – Минреинтеграции Украины

"В конце весны в Украине начнется вступительная кампания в высшие учебные заведения. Школьники, зарегистрированные и находящиеся на временно оккупированной территории, смогут поступить в них дистанционно без сдачи национального мультипредметного теста", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в настоящее время процедура вступления еще находится в стадии обработки, ее обнародуют позже.

"Но уже сейчас известно, что после зачисления в вуз в течение трех месяцев после начала обучения абитуриент должен будет заключить договор о получении образования. Все льготы и льготные категории, в частности для жителей временно оккупированных территорий, во время вступительной кампании этого года будут сохранены. Детальнее об их применении будет известно весной", – сообщили в пресс-службе.