"Не меньше других жду результатов". Лисовой подал диссертацию на проверку

"Я пришел в министерство не для этого, а делать реформы и работать на качественное образование глобального уровня", – добавил он.

Лисовой заявил, что не собирается держаться за какие-либо звания.

"Не меньше других жду ее результатов. И, как уже говорил, в случае выявления каких-либо нарушений новой культуры академической добродетели, к формированию которой от меня будет особое внимание, откажусь от ученой степени кандидата наук", – написал он.

Контекст:

Лисовой – в прошлом преподаватель Киево-Могилянского коллегиума. Также он занимал одну из руководящих должностей в дирекции "Укртелекома". С июня 2010 года возглавил Национальный центр "Малая академия наук Украины". В 2012-м он стал лауреатом Государственной премии Украины в сфере образования, а в 2021-м получил почетное звание Заслуженный работник образования Украины.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Лисовой добровольцем ушел на фронт в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, при этом дистанционно продолжил исполнять обязанности директора МАН Украины.

21 марта 2023 года Верховная Рада назначила его министром образования вместо уволенного с этой должности Сергея Шкарлета.

19 марта на странице "Украинского движения пацифистов" была опубликована информация о том, что в кандидатской диссертации по философии Лисового содержится плагиат.

20 марта о плагиате в диссертации Лисового написал и ресурс "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях". На этом сайте также размещены публикации об академической недобропорядочности Шкарлета и экс-нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Автором публикации указан Василий Садовый. Он же работал для этого ресурса над анализом диссертации Шкарлета.

Лисовой пообещал передать диссертацию на проверку и отказаться от научной степени, если плагиат подтвердится.