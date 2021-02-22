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Украина обсудит с НВО создание туристической локации в Чернобыльской зоне

Украина ведет переговоры с американским телеканалом НВО, снявшим сериал "Чернобыль", о создании туристической локации в Чернобыльской зоне.

В апреле 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции случилась одна из крупнейших ядерных катастроф в мире
В апреле 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции случилась одна из крупнейших ядерных катастроф в мире
Фото: depositphotos.com

Украина начинает переговоры с американским телеканалом НВО по развитию туристической инфраструктуры в Чернобыльской зоне. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко на брифинге в рамках форума "Украина 30. Инфраструктура", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Знаю, что наша группа начинает переговоры с НВО. Будем надеяться, что им будет интересна какая-то офлайн-локация. Не парк развлечений, а какая-то локация от НВО. Это будет, конечно, привлекать много иностранных туристов", – сказал Тимошенко.

Он добавил, что также планируется строительство нового въезда в Чернобыльскую зону вместе с музеем.

6 мая 2019 года состоялась премьера сериала "Чернобыль" на HBO. В картине всего пять эпизодов.

"Чернобыль" возглавил рейтинг самых популярных сериалов в истории, которые получили наивысшую оценку зрителей по данным International Movie Data Base.

В сентябре 2019 года сериал "Чернобыль" завоевал 10 наград премии "Эмми", его номинировали в 19 категориях.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.

Теги: Чернобыль, HBO, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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