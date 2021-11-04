Украина первой в мире получила от США лицензию на проведение национальной "Олимпиады гениев" – Минобразования

Контракт о создании первой национальной "Олимпиады гениев" подписали 3 ноября в Вашингтоне, на территории посольства Украины в США, представители Малой академии наук Украины.

В министерстве пояснили, что Genius Olympiad – это крупнейший международный конкурс научных проектов по охране окружающей среды и экологии, участие в котором ежегодно принимают более тысячи школьников из более чем 80 стран мира. Соревнования проходят в Государственном университете Нью-Йорка, а основала его американская организация Terra Science and Education.

"В этом году организаторы мероприятия внедряют систему национальных франшиз на проведение "Олимпиады гениев" в разных странах мира. Национальный отбор станет первым этапом для участия в международном финале США. Запуск пилотных проектов запланирован в Украине, Мексике, Южной Корее и Кувейте, но Украина первой подписала лицензионный договор на проведение национального этапа конкурса", – говорится в сообщении.

"Для украинских школьников открываются новые возможности... Благодаря общим стараниям, Украина уже в следующем году первой среди стран-участниц проведет национальную "Олимпиаду гениев", – отметил в Telegram министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Отмечается, что МАН Украины присоединилась к конкурсу Genius Olympiad в 2017 году. За это время воспитанники академии получили две золотые, четыре серебряные, 6 бронзовых наград и 12 специальных призов.