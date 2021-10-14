Заместитель мэра Мариуполя о конкурсе WorldSkills: Это возможность для молодых специалистов протестировать свои навыки

Участники демонстрируют свои практические навыки за установленное время Фото: unian.net

"Хочется поблагодарить, что есть такая возможность для молодых специалистов – свои навыки протестировать, посоревноваться друг с другом. Благодаря таким организаторам, как компания "Метинвест", – сказал Кочурин.

"Метинвест" выступает генеральным партнером конкурса с момента его основания в 2016 году. Гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков рассказывал, что группа компаний последовательно занимается реформой технического образования в стране и за 15 лет работы вложила в сферу образования уже 180 млн грн.