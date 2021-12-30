ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Украина – среди стран Европы, которые обладают недостаточными запасами пресной воды

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине есть признаки недостатка воды, особенно на юге и востоке
В Украине есть признаки недостатка воды, особенно на юге и востоке
Фото: depositphotos.com

В Украине на одного человека в год приходится от 1500 до 1700 м³ воды, этот индекс означает, что многие регионы Украины находятся в состоянии водного стресса. Об этом пишет "Цензор.НЕТ" в статье, подготовленной на основе информации экспертов Всемирного фонда природы в Украине (WWF).

"Среди стран Европы, которые обладают недостаточными запасами пресной (в том числе и питьевой) воды, есть и Украина. На планете в общем-то запасов пресной воды не так много – 2,5–3%. Этот мизер в масштабах Земли – ледники, поверхностные водные объекты (реки, озера, болота, водохранилища, пруды), вода в почве и атмосферная вода. Для лучшего понимания этого показателя ученые ввели понятие индекса доступности воды. Если доступной воды в стране более 2000 м³ на человека в год, то она считается достаточно обеспеченной водными ресурсами. Если менее 500 м³ на человека в год – это считается водным дефицитом", – объясняет автор материала Ольга Скороход.

В Украине есть признаки недостатка воды, особенно на юге и востоке, где многие реки пересыхают летом.

"Такая ситуация не нова, данные явления наблюдались и раньше, но изменение климата обостряет проблему. То есть реки пересыхают, а в следующем сезоне из-за отсутствия осадков не восстанавливаются. Ситуация, когда в селах Херсонской, Николаевской, Одесской областей в принципе нет воды, уже является реальностью", – отмечает журналистка. 

Чтобы в будущем не иметь дефицита пресной воды, нужно этот ресурс эффективно использовать и экономить, пишет автор. Самым большим пользователем воды является агросектор, на нужды которого идет 70% воды в мире, поэтому важен контроль эффективности и потребления воды именно агропроизводителями.

"Для производства 1 кг пшеницы нужно потратить 1–2 м³ воды, а вот чтобы вырастить 1 кг риса, воды может потребоваться вплоть до 4 м³. Поэтому внедрение передовых и эффективных технологий в агросекторе очень важно. Например, принцип "больше урожая за одну каплю", когда полив осуществляется капельным путем целенаправленно под каждое растение. Таких методов много, их постоянно нужно внедрять, и акцент на этом должно делать государство, стимулируя продвинутые технологии в сельском хозяйстве. Насколько украинский сектор понимает проблему и переходит в новые методы? По мнению экспертов WWF, здесь следует работать над повышением осведомленности", – отмечает Скороход.

Также принципиально важно, чтобы при водозаборе из реки или водохранилища велся учет для понимания реального количества отобранной воды, подчеркивает автор статьи. 

Контекст:

К 2050 году в Украине может возникнуть дефицит питьевой воды из-за сброса опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек, сообщали в Государственной экологической инспекции Украины. В национальной гидрометеослужбе отмечали, что концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30–40 раз превышает предельно допустимые нормы.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркивал, что обеспечение водной безопасности страны в условиях изменения климата является стратегической задачей.

Теги: экология, климат, дефицит, вода, технологии, питьевая вода, WWF
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стало известно, кто заменит Влада Яму на "1+1"
Стало известно, кто заменит Влада Яму на "1+1"
  "Так каламбурить – себя не уважать". Лазарев назвал "днищем" новогоднюю песню распавшегося четыре года назад дуэта "Потап и Настя"
  "Так каламбурить – себя не уважать". Лазарев назвал "днищем" новогоднюю песню распавшегося четыре года назад дуэта "Потап и Настя"
"Евгений, как хотите, но худануть не помешает", "Стал, как все депутаты". В сети обсуждают новое фото Кошевого
"Евгений, как хотите, но худануть не помешает", "Стал, как все депутаты". В сети обсуждают новое фото Кошевого
  "Раздеться не могла, не говоря об оргазме". Ефросинина рассказала, что ей помогло испытать наслаждение от секса
  "Раздеться не могла, не говоря об оргазме". Ефросинина рассказала, что ей помогло испытать наслаждение от секса
Черная косынка, наряды от Dolce&Gabbana и халат. Пять с половиной самых обсуждаемых образов Тимошенко в 2021 году
Черная косынка, наряды от Dolce&Gabbana и халат. Пять с половиной самых обсуждаемых образов Тимошенко в 2021 году
Дорофеева разделась перед зеркалом и показала, какой пресс накачала в этом году
Дорофеева разделась перед зеркалом и показала, какой пресс накачала в этом году
"Огонь. Соблазнительная". Глюк'oZa показала грудь и ягодицы в сильно облегающем костюме
"Огонь. Соблазнительная". Глюк'oZa показала грудь и ягодицы в сильно облегающем костюме
  "Секс с партнером и секс с вибратором ничем не отличаются". Полякова призвала использовать вибраторы
  "Секс с партнером и секс с вибратором ничем не отличаются". Полякова призвала использовать вибраторы
  Ведущий Даниэль Салем: Меня постоянно путают с двумя персонами – это Максим Чмерковский и Олег Кензов. С Чмерковским вообще постоянно
  Ведущий Даниэль Салем: Меня постоянно путают с двумя персонами – это Максим Чмерковский и Олег Кензов. С Чмерковским вообще постоянно
"У вас между ног кусты растут?", "Пошлейшее видео". 39-летняя Водонаева без трусов снялась с широко расставленными ногами
"У вас между ног кусты растут?", "Пошлейшее видео". 39-летняя Водонаева без трусов снялась с широко расставленными ногами
"Матерь божья", "Бабушка Барби". В сети раскритиковали новый имидж 73-летней вдовы Караченцова с ярко-розовым цветом волос. Фото
"Матерь божья", "Бабушка Барби". В сети раскритиковали новый имидж 73-летней вдовы Караченцова с ярко-розовым цветом волос. Фото
"Пусть заживает скорее". Победительница "Холостяка 9" Квиткова показала лицо после пластической операции у Каминского
"Пусть заживает скорее". Победительница "Холостяка 9" Квиткова показала лицо после пластической операции у Каминского
"Это кошмар". У попавшей в огонь Дорофеевой обгорели волосы и лицо
"Это кошмар". У попавшей в огонь Дорофеевой обгорели волосы и лицо
"Ух, какая милфа". MamaRika крупным планом показала грудь в "голом" бюстгальтере для кормления
"Ух, какая милфа". MamaRika крупным планом показала грудь в "голом" бюстгальтере для кормления
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин впервые стал отцом и рассекретил имя дочери. Фото
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин впервые стал отцом и рассекретил имя дочери. Фото
"Встретились две легенды", "Я вам завидую". Владимир Кличко в Лапландии побывал в гостях у Санта-Клауса
"Встретились две легенды", "Я вам завидую". Владимир Кличко в Лапландии побывал в гостях у Санта-Клауса
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вернусь через пару годиков – всем п...здец". Богдан выехал из Украины и показал колоритное фото из-за границы (340291)
2
"Хорошие сиськи". Рианна показала голую грудь и эротично оттопырила пятую точку (131204)
3
"Сисюнечка". У Кунаки во время съемки на пляже выпала грудь из декольте (104808)
4
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье (104031)
5
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье (76505)
6
"Попка у тебя – только целовать". 26-летняя Бех-Романчук в пикантном боди высоко подняла ногу перед объективом (56852)
7
"Да, что с людьми время делает", "Уже в кадр не влезает". 45-летний Пикалов из "Квартал 95" снялся в костюме розового зайца (52666)
8
"Без трусов?" Асмус без нижнего белья прыгнула перед камерой (39058)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS