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Украинцам упростили процедуру выдачи документов для возвращения в Украину

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Выдачу документов украинцам упростили
Выдачу документов украинцам упростили
Фото: EPA

Украинцам станет легче получить необходимые документы, чтобы вернуться домой из-за границы. Об этом сообщили на заседании координационного штаба по вопросам возвращения в Украину граждан с временно оккупированных территорий и третьих стран, говорится на сайте Министерства реинтеграции 11 ноября.

Сотрудникам МИД будет предоставлен доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, держателем которого является Минюст. Департамент консульской службы МИД уже со следующей недели будет подключен к госреестру.

"Это позволит зарубежным дипломатическим учреждениям Украины ускорить процедуру идентификации граждан Украины, нуждающихся в восстановлении документов или возвращении на Родину", – говорится в сообщении.

Контекст:

По данным на 8 ноября, с начала полномасштабной войны РФ против Украины в Европе зарегистрировали 7 824 440 покинувших страну украинцев, сообщает управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Теги: МИД, паспорт, Минюст, украинцы, документы, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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