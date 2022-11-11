Украинцам упростили процедуру выдачи документов для возвращения в Украину

Сотрудникам МИД будет предоставлен доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, держателем которого является Минюст. Департамент консульской службы МИД уже со следующей недели будет подключен к госреестру.
"Это позволит зарубежным дипломатическим учреждениям Украины ускорить процедуру идентификации граждан Украины, нуждающихся в восстановлении документов или возвращении на Родину", – говорится в сообщении.
По данным на 8 ноября, с начала полномасштабной войны РФ против Украины в Европе зарегистрировали 7 824 440 покинувших страну украинцев, сообщает управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.