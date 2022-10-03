Украинцы с недавно освобожденных территорий получат дополнительные выплаты – Верещук

Верещук: Каждый, кто пережил оккупацию, может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи Фото: Ірина Верещук / Facebook

Верещук отметила, что для жителей освобожденных от врага городов и сел предусмотрена помощь от государства и благотворителей: как гуманитарная, так и финансовая.

"Каждый, кто пережил оккупацию, может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 грн", – сообщила она.

В Минреинтеграции напомнили, что на освобожденных Харьковской и Херсонской областях продолжается пилотный проект. Граждане, фактически проживавшие там на момент деоккупации, через "Укрпошту" могут получить разовую денежную помощь 1200 грн.