Украинцам на освобожденных территориях упростили получение пенсий

Заявление на получение пенсии можно подать через глав местных органов управления Фото: pixabay.com

Мельничук сообщил, что были внесены изменения в постановление КМУ от 26 февраля 2022 года №162 "Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения".

Теперь на территории общин, расположенных в районе проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении и в деоккупированных населенных пунктах в течение трех месяцев после деоккупации можно подавать заявление о выплате пенсии или денежной помощи в орган Пенсионного фонда Украины или социальной защиты населения. Заявление подается через сельского, поселкового, городского голову, старосту с указанием даты и места подачи заявления, должности, имени и фамилии лица, принявшего заявление.