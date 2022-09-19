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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцам на освобожденных территориях упростили получение пенсий

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Заявление на получение пенсии можно подать через глав местных органов управления
Заявление на получение пенсии можно подать через глав местных органов управления
Фото: pixabay.com

Жителям оккупированных или освобожденных от оккупации территорий упростили получение пенсионных выплат. Теперь заявление можно подать через городского или сельского голову, написал в Telegram 19 сентября представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Мельничук сообщил, что были внесены изменения в постановление КМУ от 26 февраля 2022 года №162 "Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения".

Теперь на территории общин, расположенных в районе проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении и в деоккупированных населенных пунктах в течение трех месяцев после деоккупации можно подавать заявление о выплате пенсии или денежной помощи в орган Пенсионного фонда Украины или социальной защиты населения. Заявление подается через сельского, поселкового, городского голову, старосту с указанием даты и места подачи заявления, должности, имени и фамилии лица, принявшего заявление.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

На деоокупированные территории начинают возвращаться привычные услуги – в частности, в Харьковской области начали работу передвижные отделения "Укрпошти" и "Новой почты". Также начали работу банки.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на освобожденных территориях Харьковской области началась выдача пенсий сразу за пять месяцев – то время, когда власти не могли осуществить выплаты из-за оккупации. 

Теги: пенсии, война России против Украины, выплаты, Тарас Мельничук, деоккупация
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