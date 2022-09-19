На деоккупированных территориях Харьковской области возобновляют работу "Ощадбанк" и "ПриватБанк"

"ПриватБанк" и "Ощадбанк" возобновляют работу в деоккупированных городах Харьковской области Фото: depositphotos.com

С 20 сентября "Ощадбанк" начнет организовывать поездки автобусами жителей Купянска в филиалы банка в Чугуеве и Харькове.

В Балаклее первое отделение откроется 19–20 сентября, оно будет обслуживать город и близлежащие села. В Шевченково первый филиал откроется в конце сентября.

В Золочеве и Дергачах уже работают первые банкоматы "Ощадбанка". До конца месяца заработают банкоматы в Красном Донце, Андреевке и Балаклее.

В Дергачах "Ощадбанк" запустит услугу "Наличность на кассе", которой можно воспользоваться в торгово-сервисных предприятиях.

Первое отделения "ПриватБанка" откроется 25 сентября в Дергачах. Отделения в Балаклее, Шевченково, Золочеве, Волчанске и Великом Бурлуке возобновят работу на протяжении октября.

В Дергачах и Золочеве уже работают четыре банкомата "Приватбанка". В процессе запуска еще 17 банкоматов на деоккупированных территориях.

В Дергачах и Золочеве также работают три терминала с сервисом "Наличность на кассе".



