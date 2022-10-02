Освобожденные из плена украинцы получили по 100 тысяч гривен помощи

Межведомственная комиссия признала их лишенными свободы вследствие вооруженной агрессии России, говорится в сообщении.
"Единовременное пособие получили 96 бывших пленных. Из них 57 удалось освободить уже после широкомасштабного вторжения в РФ. Все они получили по 100 тыс. грн", – проинформировал штаб.
Такая компенсация будет предоставляться и другим освобожденным защитникам Украины, уточняют в штабе.
За время полномасштабного вторжения Украина в ходе обменов освободила из российского плена 802 своих гражданина, состоялось 20 обменов.