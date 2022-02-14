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Украинцы в 2021 году заключили на 46% брачных контрактов больше, чем в предыдущем

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В Украине в прошлом году было зарегистрировано 214 тыс. браков
В Украине в прошлом году было зарегистрировано 214 тыс. браков
Фото: pixabay.com

Украинцы в 2021 году заключили 4099 брачных контрактов на 46% больше, чем в 2020-м. Об этом 14 февраля написал Telegram-канал "Опендатамедіа".

Количество пар, заключающих брачные договоры, в Украине растет. Два года назад контракт подписывала примерно одна пара из 100, теперь – уже две.

"Всего в прошлом году было зарегистрировано 214 тыс. браков. Это на 27% больше, чем в 2020-м, когда наблюдалось наименьшее количество бракосочетаний за всю историю независимости. Однако это все еще на 10% меньше, чем показатель доковидного 2019-го", – отметили в релизе.

Лидером по количеству браков стал Киев – 25 301. На втором месте – Днепропетровская область (18 577 браков), на третьем – Одесская (15 910 бракосочетаний).

"Пока украинцы регистрируют браки реже, чем их родители. По сравнению с 1991 годом, когда было зафиксировано 493 тыс. бракосочетаний, количество регистраций сократилось более чем вдвое", – уточнили в посте.

Контекст:

В течение 2021 года государственные органы регистрации актов гражданского состояния зарегистрировали 1,2 млн актовых записей гражданского состояния – это на 11% больше, чем в предыдущем году.

Теги: Украина, независимость, брак, родители, регистрация, Опендатамедіа
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