Украинцы в 2021 году заключили на 46% брачных контрактов больше, чем в предыдущем

В Украине в прошлом году было зарегистрировано 214 тыс. браков Фото: pixabay.com

Количество пар, заключающих брачные договоры, в Украине растет. Два года назад контракт подписывала примерно одна пара из 100, теперь – уже две.

"Всего в прошлом году было зарегистрировано 214 тыс. браков. Это на 27% больше, чем в 2020-м, когда наблюдалось наименьшее количество бракосочетаний за всю историю независимости. Однако это все еще на 10% меньше, чем показатель доковидного 2019-го", – отметили в релизе.

Лидером по количеству браков стал Киев – 25 301. На втором месте – Днепропетровская область (18 577 браков), на третьем – Одесская (15 910 бракосочетаний).

"Пока украинцы регистрируют браки реже, чем их родители. По сравнению с 1991 годом, когда было зафиксировано 493 тыс. бракосочетаний, количество регистраций сократилось более чем вдвое", – уточнили в посте.