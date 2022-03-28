"Украинизируем мессенджеры и соцсети". Минкульт инициирует создание украинских эмодзи

В министерстве уверены, что инициатива поможет Украине и объединит мир в поддержке украинского народа Фото: depositphotos.com

"Украинизируем мессенджеры и соцсети. После слова "соцсети" должен быть классный украинский смайлик в дополнение к флагу, но таких символов пока не существует. И это при том, что самые теплые слова поддержки украинцам звучат чуть ли не в каждом разговоре, диалоге или текстовом сообщении", – пояснил он.

По словам Ткаченко, инициатива поможет Украине и объединит мир в поддержке украинского народа.

Министр предложил подписать петицию за создание украинских смайлов. По состоянию на 18.40 28 марта она набрала 4,7 тыс. подписей.