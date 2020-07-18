Надежный друг, сауна и финская любовь. Финляндия первой в мире выпустила национальные эмодзи

Финляндия первой в мире разработала и опубликовала набор из 56 национальных эмодзи, об этом сообщает "Это Финляндия".
Финская коллекция эмодзи создана с целью освещения некоторых труднообъяснимых финских эмоций, слов и обычаев, отмечает сайт.
В коллекции представлены смайлы "финская любовь", "сауна", "надежный друг", "суперфуд" (эмодзи об ощущении вкусной, но тем не менее полезной пище) и другие. Каждая картинка снабжена описанием.
Эмодзи "счастье" описывается как "ощущение от победы над прекрасной страной-соседом Швецией в чем угодно".
Фото: finland.fi
Муми-мама – эмодзи о бескорыстной любви. Ощущение тепла, созданного руками бабушки, финны хотят передавать символом "шерстяные носки". А финский флаг – ощущение синего и белого.
"Белые облака и синее небо. Летние озера и сугробы снега. Это цвета флага Финляндии", – сказано в описании.