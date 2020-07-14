Украинские пограничники на границе с Россией задержали мужчину, подозреваемого в убийстве – Госпогранслужба

Мужчину, которого разыскивали правоохранительные органы Украины, задержали на пункте пропуска "Гоптовка", сообщает Госпогранслужба.

Украинские пограничники накануне задержали на границе с Россией мужчину, подозреваемого в убийстве. Об этом 14 июля сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что мужчину, которого разыскивали правоохранительные органы Украины, задержали на пункте пропуска "Гоптовка".

По данным Госпогранслужбы, задержанный, гражданин Украины, 1972 года рождения, пешком направлялся из России.

"Во время проверки документов правоохранители установили, что прибывший находится в розыске по подозрению в совершении умышленного убийства и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", – уточнили в Госпогранслужбе.

Пограничники передали задержанного правоохранительным органам.