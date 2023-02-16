ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Украинские суды начали отправлять повестки через Viber

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нововведение направлено на экономию бюджета, отметили в ГСАУ
Нововведение направлено на экономию бюджета, отметили в ГСАУ
Фото: depositphotos.com

В Украине с 15 февраля суды начали рассылать повестки и вызовы через мессенджер Viber. Об этом сообщила Государственная судебная администрация Украины (ГСАУ).

Выпущена обновленная версия программного обеспечения автоматизированной системы судебного документооборота, которая предусматривает дополнительный канал электронной коммуникации судов с участниками судебного процесса.

"С 15 февраля 2023 года в дополнение к уже традиционным смс-сообщениям реализована возможность отправки повесток и вызовов с помощью мессенджера Viber", – говорится в сообщении.

По умолчанию система судебного документооборота пытается отправить повестку через мессенджер, если это невозможно, повестка отправляется как смс.

В администрации пояснили, что нововведение отвечает требованиям процессуального законодательства и направлено в первую очередь на экономию средств бюджета. Для отправки одной повестки с помощью Viber требуется только одно сообщение (вместо от пяти в среднем и вплоть до 15 смс-сообщений).

За первые полдня 15 февраля, с 00.01 до 12.00, на мессенджер Viber было доставлено 60% повесток – из тех, которые с согласия участников судебного процесса направляются в виде электронных сообщений.

"Благодаря этому, за первые полдня работы нового сервиса экономия для судов (а значит, и для госбюджета) более 5 тыс. грн, или 42%. А если все повестки, которые сегодня за полдня были доставлены в виде электронных сообщений, направить регулярной почтой, то это обошлось бы бюджету в 23 раза дороже, и вместо 7 тыс. грн это стоило бы 160 тыс. грн", – подсчитал и.о. гендиректора ГП "Информационные судебные системы" Николай Козлов. 

Контекст:

1 марта 2021 года президент Владимир Зеленский заявлял, что устранение злоупотреблений и прозрачность судебной системы является вызовом для украинской власти, и эффективным шагом в этой связи может стать IT-решение по аналогии "государства в смартфоне" – "суд в смартфоне".

В апреле Рада приняла закон о поэтапном внедрении "электронного суда" – Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

С августа 2021 года Украина должна войти в режим paperless, заявлял Зеленский. "Никаких бумаг для государственных органов, никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки для предоставления государственных услуг. И мы сделаем все, чтобы "государство без бумаг" существовало действительно не на бумаге", – отмечал он.

Теги: бюджет, суды, документы, Viber, мессенджер, суд, документооборот, Государственная судебная администрация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
25-летняя Кунаки показала фото в бикини с "маленьким" бюстгальтером, под которым видно грудь
25-летняя Кунаки показала фото в бикини с "маленьким" бюстгальтером, под которым видно грудь
Вакарчук рассказал о редких встречах со своей второй женой и их детьми
Вакарчук рассказал о редких встречах со своей второй женой и их детьми
Галина ГРИШИНА
"И вот теперь что с этим делать!" Ефросинина подстриглась. Видео
"И вот теперь что с этим делать!" Ефросинина подстриглась. Видео
Дорофеева в шортах показала себя в полный рост
Дорофеева в шортах показала себя в полный рост
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело
Галина ГРИШИНА
"Мой Саша". Пономарев показал своего 16-летнего сына
"Мой Саша". Пономарев показал своего 16-летнего сына
Корсет, кружево, серебряный металлик, леопард. Кардашян представила новую коллекцию Dolce&Gabbana
Корсет, кружево, серебряный металлик, леопард. Кардашян представила новую коллекцию Dolce&Gabbana
В Украину прибыл Глисон звезда "Игры престолов". Фото
В Украину прибыл Глисон – звезда "Игры престолов". Фото
Галина ГРИШИНА
Бабкин сообщил, что вернулся в Харьков, и сфотографировался на железнодорожном вокзале
Бабкин сообщил, что вернулся в Харьков, и сфотографировался на железнодорожном вокзале
Галина ГРИШИНА
Арестович показал вблизи свой кулон на черном шнурке. Фото
Арестович показал вблизи свой кулон на черном шнурке. Фото
"Люди удивляются, что у меня есть не только сын". 43-летняя Ефросинина показала новое фото 19-летней дочери, которая учится за границей
"Люди удивляются, что у меня есть не только сын". 43-летняя Ефросинина показала новое фото 19-летней дочери, которая учится за границей
Галина ГРИШИНА
Ароматная буженина. Рецепт от эксперта
Ароматная буженина. Рецепт от эксперта
Решетник пошутил о возможном участии дочери Зинченко в шоу "Холостячка". Жена футболиста отреагировала
Решетник пошутил о возможном участии дочери Зинченко в шоу "Холостячка". Жена футболиста отреагировала
Галина ГРИШИНА
"Я выгляжу горячо". Plus size модель Грэм без трусов опустила корсет с одной груди и наклонилась перед камерой. Фото
"Я выгляжу горячо". Plus size модель Грэм без трусов опустила корсет с одной груди и наклонилась перед камерой. Фото
Мишина в лосинах показала себя в полный рост
Мишина в лосинах показала себя в полный рост
Рэпер Фаррелл Уильямс стал креативным директором мужской линии Louis Vuitton
Рэпер Фаррелл Уильямс стал креативным директором мужской линии Louis Vuitton
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (64928)
2
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра (56099)
3
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (40471)
4
Тринчер надела декольте до талии. Видео (34206)
5
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (29980)
6
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко (28480)
7
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (22016)
8
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото (21133)
 
 
 
 