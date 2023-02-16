Украинские суды начали отправлять повестки через Viber

Выпущена обновленная версия программного обеспечения автоматизированной системы судебного документооборота, которая предусматривает дополнительный канал электронной коммуникации судов с участниками судебного процесса.
"С 15 февраля 2023 года в дополнение к уже традиционным смс-сообщениям реализована возможность отправки повесток и вызовов с помощью мессенджера Viber", – говорится в сообщении.
По умолчанию система судебного документооборота пытается отправить повестку через мессенджер, если это невозможно, повестка отправляется как смс.
В администрации пояснили, что нововведение отвечает требованиям процессуального законодательства и направлено в первую очередь на экономию средств бюджета. Для отправки одной повестки с помощью Viber требуется только одно сообщение (вместо от пяти в среднем и вплоть до 15 смс-сообщений).
За первые полдня 15 февраля, с 00.01 до 12.00, на мессенджер Viber было доставлено 60% повесток – из тех, которые с согласия участников судебного процесса направляются в виде электронных сообщений.
"Благодаря этому, за первые полдня работы нового сервиса экономия для судов (а значит, и для госбюджета) более 5 тыс. грн, или 42%. А если все повестки, которые сегодня за полдня были доставлены в виде электронных сообщений, направить регулярной почтой, то это обошлось бы бюджету в 23 раза дороже, и вместо 7 тыс. грн это стоило бы 160 тыс. грн", – подсчитал и.о. гендиректора ГП "Информационные судебные системы" Николай Козлов.
1 марта 2021 года президент Владимир Зеленский заявлял, что устранение злоупотреблений и прозрачность судебной системы является вызовом для украинской власти, и эффективным шагом в этой связи может стать IT-решение по аналогии "государства в смартфоне" – "суд в смартфоне".
В апреле Рада приняла закон о поэтапном внедрении "электронного суда" – Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.
С августа 2021 года Украина должна войти в режим paperless, заявлял Зеленский. "Никаких бумаг для государственных органов, никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки для предоставления государственных услуг. И мы сделаем все, чтобы "государство без бумаг" существовало действительно не на бумаге", – отмечал он.