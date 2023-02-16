Украинские суды начали отправлять повестки через Viber

Выпущена обновленная версия программного обеспечения автоматизированной системы судебного документооборота, которая предусматривает дополнительный канал электронной коммуникации судов с участниками судебного процесса.

"С 15 февраля 2023 года в дополнение к уже традиционным смс-сообщениям реализована возможность отправки повесток и вызовов с помощью мессенджера Viber", – говорится в сообщении.

По умолчанию система судебного документооборота пытается отправить повестку через мессенджер, если это невозможно, повестка отправляется как смс.

В администрации пояснили, что нововведение отвечает требованиям процессуального законодательства и направлено в первую очередь на экономию средств бюджета. Для отправки одной повестки с помощью Viber требуется только одно сообщение (вместо от пяти в среднем и вплоть до 15 смс-сообщений).

За первые полдня 15 февраля, с 00.01 до 12.00, на мессенджер Viber было доставлено 60% повесток – из тех, которые с согласия участников судебного процесса направляются в виде электронных сообщений.

"Благодаря этому, за первые полдня работы нового сервиса экономия для судов (а значит, и для госбюджета) более 5 тыс. грн, или 42%. А если все повестки, которые сегодня за полдня были доставлены в виде электронных сообщений, направить регулярной почтой, то это обошлось бы бюджету в 23 раза дороже, и вместо 7 тыс. грн это стоило бы 160 тыс. грн", – подсчитал и.о. гендиректора ГП "Информационные судебные системы" Николай Козлов.