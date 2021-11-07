Украинские военные могут анонимно сообщить о сексуальном насилии или дискриминации – журналист

"Мои друзья из "Невидимого батальона" вместе с командой Института гендерных программ разработали чат-бот для военных по противодействию сексуальному насилию. Он анонимен и оказывает психологическую и юридическую поддержку пострадавшим", – отметил он.
Меню диалога открывается автоматически при первом посещении сайта "Невидимый батальон". В дальнейшем развернуть чат-бот можно, нажав восклицательный знак в правом нижнем углу экрана.
Проект "Невидимый батальон" появился после начала российской агрессии на Донбассе. Его участники исследовали участие украинских женщин в войне и в конце 2015 года пришли к выводу, что устаревшее законодательство не позволяло женщинам занимать в армии боевые позиции.
"По этой причине женщины, ушедшие добровольцами, часто оказывались вне правовой защиты, не имели доступа к соответствующему социальному обеспечению и не могли быть представлены к военным наградам. Их участие в войне было незамеченным и недооцененным", – отметили на сайте проекта.