Украинские военные могут анонимно сообщить о сексуальном насилии или дискриминации – журналист

Военные могут анонимно сообщить о сексуальном насилии на сайте проекта "Невидимый батальон" Фото: president.gov.ua

"Мои друзья из "Невидимого батальона" вместе с командой Института гендерных программ разработали чат-бот для военных по противодействию сексуальному насилию. Он анонимен и оказывает психологическую и юридическую поддержку пострадавшим", – отметил он.

Меню диалога открывается автоматически при первом посещении сайта "Невидимый батальон". В дальнейшем развернуть чат-бот можно, нажав восклицательный знак в правом нижнем углу экрана.

Фото: invisiblebattalion.org

