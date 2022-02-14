Украинские вокзалы и поезда 14 февраля "заговорили" голосами Жадана и Любки

Жадан записал свои стихи, они звучат в начале каждого рейса "Интерсити+" и региональных экспрессов Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Каждый рейс "Интерсити+" и региональных экспрессов в течение дня начинается со стихов, которые начитали поэты.

"Поэтическое начало путешествий гарантировано также на 28 крупнейших вокзалах страны. Кроме того, в рамках акции "поэтическое путешествие" пассажиры "Укрзалізниці" в течение дня будут получать поэтические валентинки на случайных рейсах", – отметили в релизе.

В пресс-службе "Укрзалізниці" добавили, что поезда соединят влюбленных по всей стране 159 рейсами.