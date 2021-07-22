Украинский благотворительный фонд Zagoriy Foundation стал членом European Foundation Centre

В фонде отметили, что Zagoriy Foundation стал первым фондом в Украине, который присоединился к EFC.

"Мы очень гордимся тем, что стали членами EFC. Процесс вхождения был достаточно сложным и долгим – подготовка и утверждение нашего участия продолжались более полугода. Однако мы рады, что своей работой в очередной раз доказываем, что Zagoriy Foundation достоин быть на одном уровне с ведущими американскими и европейскими фондами. Мы будем и в дальнейшем продвигать культуру благотворительности и распространять глобальные тренды благотворительности в Украине. Поскольку далеко не все представители третьего сектора владеют иностранными языками, мы стремимся, чтобы доступ к информации имели все благотворители", – отметила руководитель отдела развития и партнерства Zagoriy Foundation Александра Литвиненко.

Фонд с 2019 года является членом международной организации благотворительных фондов WINGS, а с 2020-го – членом ассоциации семейных фондов National Center for Family Philanthropy.