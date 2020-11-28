Украинский блогер, которого по запросу России задержали в Индонезии, возвращается в Киев

6 ноября в Индонезии по запросу России задержали бывшего россиянина, а ныне украинского блогера Михаила Орешникова. В России мужчину подозревают в нанесении телесных повреждений. 28 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Орешников возвращается в Киев.

Украинский блогер Михаил Орешников, которого ранее задержали в Индонезии по запросу России в Интерпол, возвращается домой. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter.

"Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать. Самолет с Орешниковым уже летит в Киев. Украинский паспорт = защита Украинского государства", – написал министр.

Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол. Ми не дали цього зробити. Літак із Орєшніковим вже летить до Києва. Український паспорт = захист Української держави. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 28, 2020

Как сообщал "Укринформ", блогера задержали 6 ноября в Международном аэропорту Сукарно-Хатта (Джакарта). В России против него открыто уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений. По информации МИД Украины, бывший россиянин Орешников юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации.

Орешников был членом российского националистического движения "Реструкт". В 2014 году он обратился к украинскому правительству с просьбой о предоставлении ему политического убежища. По словам Орешникова, против него в России "фабрикуют уголовное дело", именно поэтому он решил переехать жить в Украину. Журналист Андрей Цаплиенко в Telegram отмечает, что украинский паспорт мужчина получил в 2016 году. Он также сообщил, что в 2014-м Орешников открыто выступал против оккупации Крыма и информировал общественность о преступлениях "зеленых человечков" в Украине, за что его неоднократно задерживали и пытали.