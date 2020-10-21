В России задержали гражданина Узбекистана за разговор по видеосвязи рядом с дачей Сталина

Сотрудники Федеральной службы охраны России заметили мужчину, снимавшего дачу советского лидера Иосифа Сталина в подмосковной деревне Калчуга, и задержали его.

Сталин наведывался на дачу в Зубалово с 1921-го по 1932 год Фото: depositphotos.com

В подмосковной деревне Калчуга задержали мужчину, который разговаривал по видеосвязи на фоне усадьбы Зубалово, где ранее находилась дача советского лидера Иосифа Сталина. Об этом 20 октября сообщила "Комсомольская правда".

Сотрудники Федеральной службы охраны заметили человека, снимавшего дачу, и задержали его. Он оказался жителем Узбекистана, в розыске он не числился и приводов тоже не было.

Во время допроса выяснилось, что мужчина работает строителем и просто общался с другом по видеосвязи. Он не знал, что это за здание, на фоне которого он решил сделать звонок.

В Зубалово в начале XX века построили дачи многие деятели СССР, среди которых был и Сталин. Он часто приезжал сюда, начиная с 1921 года, но после самоубийства его второй жены Надежды Аллилуевой в 1932-м оставил дачу своим детям, а сам переехал на Кунцевскую дачу, расположенную ближе к столице.