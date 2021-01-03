"Укравтодор" предупредил водителей о тумане и мокрых дорогах

"Укравтодор" 3 января предупредил водителей автомобилей о туманах и мокрых дорогах на большей части территории Украины.
Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей влажное и местами мокрое. На перевальных участках дорог без осадков, состояние покрытия сухое, сообщила компания.
На дорогах государственного значения покрытие на спусках, подъемах, мостах и скругленных участках обрабатывают противогололедными материалами. Проезд открыт по всем участкам дорог государственного значения, для этого "Укравтодор" привлек 464 единицы техники и 594 рабочих.
По информации Укргидрометцентра, в Украине 3 января ожидается облачность и ветер 7-12 м/с. Температура воздуха от-1 до +5 С в южных регионах. Синоптики также расссказали о вероятности туманов и первом уровне опасности погодных условий.