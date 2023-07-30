"Укрзалізниця" запустила дополнительный поезд в Карпаты. Можно ехать с велосипедом

В Карпаты пустили еще один поезд Фото: depositphotos.com

Поезд №827/828 оборудован специальными велостойками, которые находятся в первом и последнем вагонах поезда (№1 и №8), отметили в компании.

По расписанию отправление поезда из Львова в 7.35, прибытие в Мукачево в 12.07.

В обратном направлении отправление из Мукачево в 14.30, прибытие во Львов в 18.45.

Региональный поезд будет делать остановки на станциях Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Гребенов, Тухля, Славское, Лавочное, Воловец, Свалява, Карпаты.

При этом отмечается, что 3-го, 8-го, 10-го, 17-го, 24-го, 31 августа поезд совершать рейсы не будет.