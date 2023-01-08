"Укутывайтесь поплотнее". Синоптик рассказала, когда в Украине станет теплее

"В понедельник [9 января] в Украине ожидается значительная температурная амплитуда: от ночных -15...-18 градусов в Сумской, Харьковской и Полтавской областях до дневных +5...+9 градусов в западных областях", – написала она.

Синоптик предупредила, что "особый нюанс" погоды 9 января – сильный ветер.

"Юго-восточный ветер будет достигать штормовых 15-22 метров в секунду. Очень, очень осторожно паркуйте автомобили, не задерживайтесь под деревьями, конструкциями, укутывайтесь поплотнее", – порекомендовала Диденко.

По ее данным, снег в понедельник "пройдет местами в северных областях, мокрый снег и дождь возможен в западных областях, на остальной территории Украины – без существенных осадков".

"В Киеве 9 января пройдет небольшой снег. Сильный ветер юго-восточного направления будет достигать 15-20 метров в секунду. В ближайшую ночь в столице до -7 градусов, завтра днем потеплеет до оттепели", – объяснила Диденко.

Она подчеркнула, что потепление в Украине начнется, по прогнозам, 13-14 января.