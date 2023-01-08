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"Укутывайтесь поплотнее". Синоптик рассказала, когда в Украине станет теплее

Диденко прогнозирует сильный ветер
Диденко прогнозирует сильный ветер
Фото: pixabay.com

В ближайшие дни в Украине сохранится морозная погода, но на части территории будет теплее. Об этом сообщила 8 января в Facebook украинский синоптик Наталья Диденко.

"В понедельник [9 января] в Украине ожидается значительная температурная амплитуда: от ночных -15...-18 градусов в Сумской, Харьковской и Полтавской областях до дневных +5...+9 градусов в западных областях", – написала она.

Синоптик предупредила, что "особый нюанс" погоды 9 января – сильный ветер.

"Юго-восточный ветер будет достигать штормовых 15-22 метров в секунду. Очень, очень осторожно паркуйте автомобили, не задерживайтесь под деревьями, конструкциями, укутывайтесь поплотнее", – порекомендовала Диденко.

По ее данным, снег в понедельник "пройдет местами в северных областях, мокрый снег и дождь возможен в западных областях, на остальной территории Украины – без существенных осадков".

"В Киеве 9 января пройдет небольшой снег. Сильный ветер юго-восточного направления будет достигать 15-20 метров в секунду. В ближайшую ночь в столице до -7 градусов, завтра днем потеплеет до оттепели", – объяснила Диденко.

Она подчеркнула, что потепление в Украине начнется, по прогнозам, 13-14 января.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid08Bpqq5RLzEXcJzUDKTxTwumh3qCvhK4D1jC5GcmADRQvKmpgpKeyN1SAstekLxNjl

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: погода, снег, морозы, осадки, прогноз, оттепель, синоптики, температура, мокрый снег, Наталья Диденко, ветер
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