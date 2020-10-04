Умерла украинская диссидентка Руденко

На 81-м году жизни скончалась правозащитница Раиса Руденко, жена украинского писателя и экономиста Николая Руденко. Семейная пара была среди основателей Украинской Хельсинкской группы.

Руденко в советские годы была отправлена в лагерь, а затем выслана за рубеж Фото: museum.khpg.org

3 октября умерла украинская журналистка и правозащитница Раиса Руденко, сообщил в Facebook председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Раиса Афанасьевна была женой Николая Руденко – Героя Украины, известного украинского писателя, прозаика, философа, космолога, экономиста, автора более 40 изданных книг, участника Второй мировой войны, бывшего диссидента, многолетнего политического узника советских тюрем и концлагерей, борца за права человека, общественного деятеля", – напомнил он.

Раисе Руденко было 80 лет.

В 1976 году Николай Руденко объявил о создании Украинской Хельсинкской группы, его супруга неофициально являлась секретарем правозащитного объединения. Советские власти подвергли чету Руденко репрессиям – они были арестованы и отправлены в лагеря. В 1987 году под давлением международной общественности Николаю и Раисе Руденко разрешили выезд за границу. Они вернулись в Украину в 1990 году.

После смерти Николая Руденко в 2004 году его супруга упорядочила архив работ писателя, который в 2019 году передала Национальной библиотеке имени Вернадского.