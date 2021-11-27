Умерла замминистра образования Украины Любомира Мандзий

Мандзий умерла после продолжительной болезни в возрасте 48 лет Фото: Lubomyra Mandziy / Facebook

"С грустью сообщаем, что сегодня днем перестало биться сердце Любомиры Мандзий. Последние полтора года Любомира боролась с тяжелой болезнью, она держалась до последнего. Мы всегда будем помнить Любомиру как любимую жену, лучшую маму, любимую сестру, заботливую дочь, справедливую преподавательницу и менеджера", – говорится в сообщении.

По данным Zaxid.net, Мандзий боролась с онкозаболеванием.

"Любомира была очень мощным профессионалом, таких людей называют светочами науки. Нам всем очень не хватит ее мудрых советов и решений", – добавил мэр Львова Андрей Садовый.

Мандзий родилась 10 мая 1973 года в селе Опака Дрогобычского района Львовской области. В 1995 году окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "География", позже окончила аспирантуру, стала кандидатом политических наук, получила звание доцента, сказано на сайте Минобразования.

В министерстве образования работала с 2019 года, в период с 25 марта 2020-го по 25 июня 2020 года исполняла обязанности главы ведомства.