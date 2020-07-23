В Минобразования рассказали, в каких регионах дети смогут пойти в школу с 1 сентября

На территориях, которые попадают в "зеленый", "желтый" или "оранжевый" уровень, дети 1 сентября сядут за школьные парты, сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

1 сентября дети смогут пойти в школу, если, согласно новым правилам адаптивного карантина, регион не относится к "красной" зоне. Об этом 22 июля сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина 24".

"В случае, если ваша территория попадет в "зеленый", "желтый" или "оранжевый" уровень, вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты. Только в "красном" уровне есть запрет посещения учреждений образования", – заявила Мандзий.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в школах могут ограничить одновременное пребывание детей в классах. Возможно, уроки по математике будут проводить в классах, а история будет проходить дистанционно. Также он не исключил, что дети будут учиться по сменам.

2019/2020 учебный год из-за карантина было решено завершить дистанционно.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине в марте ввели карантин. С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За последние сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 829 человек. Общее число инфицированных в стране достигло 60 995, из них 1534 человека умерли.