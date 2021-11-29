Ураганный ветер в Крыму: более 55 тыс. жителей полуострова остались без света

"С 19.00 из-за ветра с порывами до 30 м/с происходят отключения в сетях 110 кВт и массовые отключения в распределительных сетях 6–10 кВт. Без электроснабжения остаются около 36,9 тыс. человек. Мощность отключенных потребителей – 18,2 МВт. Максимально были обесточены порядка 56 тыс. человек", – сказано в сообщении.

По данным "управления МЧС в Крыму", из-за сильного ветра веерные отключения света произошли в Бахчисарайском, Сакском, Симферопольском районах и в самом Симферополе.