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Главу киевской налоговой со "списком желаний" уволили после обысков. Она через суд потребовала восстановления в должности и выплаты компенсации

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Датий планирует в судебном порядке восстановиться в должности и получить компенсацию за вынужденный прогул
Датий планирует в судебном порядке восстановиться в должности и получить компенсацию за вынужденный прогул

Бывшая и.о. главы налоговой службы Киева Оксана Датий, уволенная с должности после обысков, которые у нее провели по подозрению в незаконном обогащении, и общественного резонанса, обжалует свое увольнение в суде.

Соответствующая информация содержится в постановлении Киевского окружного административного суда от 13 марта и была обнародована 16 марта в реестре судебных решений.

Из постановления суда следует, что 6 февраля в Государственной налоговой службе издали приказ об увольнении Датий, 9 февраля он был объявлен. В решение суда не упоминается, на основании чего чиновница была уволена.

Через месяц, 9 марта, бывшая глава киевской налоговой подала в суд. Датий требует отменить увольнение, восстановить ее на госслужбе и выплатить компенсацию заработка за вынужденный прогул.

13 марта иск Датий был оставлен без движения из-за того, что она неправильно его оформила – с этим и связано постановление суда. Экс-главе налоговой дали 10 дней для устранения ошибок.

Информации о том, исправила ли Датий свой иск и дан ли ему ход, в реестре судебных решений пока нет.

Контекст:

Об обысках у Датий Государственное бюро расследований сообщало 1 февраля. Согласно сообщению бюро, при обыске у нее нашли $158 тыс., 530 тыс. грн и €2,2 тыс., элитные часы, автомобили и прочее. Также у чиновницы обнаружили "списки желаний" к 2018-му и 2021-му Новому году. Например, в 2018 году Датий мечтала о должности главы налоговой службы Киева, соболиной шубе, поездке в Лондон, ремонте в квартире и подарке от любимого на день рождения – часах Breguet.

4 февраля сообщалось, что Датий написала заявление об увольнении по собственному желанию, на нем стоит дата 1 февраля. По информации LB.ua и нардепа Алексея Гончаренко, заявление было написано сразу после следственных действий.

Теги: обыск, госслужба, Государственное бюро расследований, подозрение, увольнение, обыски, Государственная налоговая служба Украины, иск, суд, ГБР, компенсация
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