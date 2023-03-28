Главу киевской налоговой со "списком желаний" уволили после обысков. Она через суд потребовала восстановления в должности и выплаты компенсации

Датий планирует в судебном порядке восстановиться в должности и получить компенсацию за вынужденный прогул

Соответствующая информация содержится в постановлении Киевского окружного административного суда от 13 марта и была обнародована 16 марта в реестре судебных решений.

Из постановления суда следует, что 6 февраля в Государственной налоговой службе издали приказ об увольнении Датий, 9 февраля он был объявлен. В решение суда не упоминается, на основании чего чиновница была уволена.

Через месяц, 9 марта, бывшая глава киевской налоговой подала в суд. Датий требует отменить увольнение, восстановить ее на госслужбе и выплатить компенсацию заработка за вынужденный прогул.

13 марта иск Датий был оставлен без движения из-за того, что она неправильно его оформила – с этим и связано постановление суда. Экс-главе налоговой дали 10 дней для устранения ошибок.

Информации о том, исправила ли Датий свой иск и дан ли ему ход, в реестре судебных решений пока нет.