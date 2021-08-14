В 2021 году в Украине зарегистрировали пять вспышек норовирусной инфекции – Минздрав

"С начала 2021 года в Украине зарегистрировано пять вспышек норовирусной инфекции. Всего пострадало 69 человек, из них 64 ребенка", – говорится в сообщении.

По данным центра, большинство таких вспышек зафиксировали в Тернопольской области: в двух детсадах Тернополя в марте, в одном детсаду в областном центре в начале августа и в детсаду села Джурин Чертковского района. Еще одна вспышка была в Кривом Роге.

Источник инфекции в Джурине установить не удалось.