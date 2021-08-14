В двух областях Украины превышена динамика госпитализаций – Минздрав

Все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне эпидопасности Фото: ЕРА

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

Все регионы Украины соответствуют "зеленому" уровню эпидопасности, но динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Полтавской (51,9%) и Тернопольской (76,9%) областях.

11-го и 12 августа этот показатель превышал 50% в Тернопольской и Ивано-Франковской областях.