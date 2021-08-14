В двух областях Украины превышена динамика госпитализаций – Минздрав

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.
Все регионы Украины соответствуют "зеленому" уровню эпидопасности, но динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Полтавской (51,9%) и Тернопольской (76,9%) областях.
11-го и 12 августа этот показатель превышал 50% в Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 14 августа в стране подтвердили 2,26 млн случаев коронавируса, умерло 53,3 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным, подтвердили 300 случаев штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".
Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.