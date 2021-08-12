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В двух областях Украины превышена динамика госпитализаций пациентов с COVID-19

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация
Фото: depositphotos.com

Динамика госпитализаций пациентов с коронавирусом по состоянию на 12 августа превышена в двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.

Динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Ивано-Франковской (80%) и Тернопольской (55,6%) областях.

Инфографика: moz.gov.ua
Инфографика: moz.gov.ua

Другие показатели в остальных регионах Украины – в пределах нормы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 12 августа в стране подтвердили 2,3 млн случаев коронавируса, умерло 53,2 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным, подтвердили 147 случаев штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта". 

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Ивано-Франковская область, Тернопольская область, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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