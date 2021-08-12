В двух областях Украины превышена динамика госпитализаций пациентов с COVID-19

Динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Ивано-Франковской (80%) и Тернопольской (55,6%) областях.

Другие показатели в остальных регионах Украины – в пределах нормы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 12 августа в стране подтвердили 2,3 млн случаев коронавируса, умерло 53,2 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным, подтвердили 147 случаев штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.