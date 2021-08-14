В Украине за сутки подтвердили более 1,3 тыс. новых случаев COVID-19

Среди новых пациентов – 99 детей и 33 медработника.

Госпитализировали вчера 641 украинца с COVID-19. Выздоровел 791 пациент, 21 – скончался.

За последние сутки сделали более 51 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Больше всего новых случаев подтверждено в Киеве (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81) областях.

Последние четыре дня в Украине растет уровень суточной заболеваемости. 10 августа – 1122 случая, 11-го – 1247 случаев, 12-го – 1263 случая.

Согласно данным системы Совета национальной безопасности и обороны по мониторингу распространения коронавируса, суточная заболеваемость вернулась на уровень начала лета. Больше было только 10 июня – 1603 случая. 11 июня за сутки подтвердили 1274 случая.

Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua

С начала вспышки в Украине зафиксировали 2 265 217 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 2 196 589 пациентов, умерло – 53 238.