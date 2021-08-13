ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине снова подтвердили более 1200 случаев COVID-19 за сутки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине второй день подряд показатель суточной заболеваемости COVID-19 превышает 1200 случаев
В Украине второй день подряд показатель суточной заболеваемости COVID-19 превышает 1200 случаев
Фото: depositphotos.com

За сутки 12 августа в Украине подтвердили 1263 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения проинформировала в Facebook.

Сутками ранее в стране подтвердили 1247 случаев COVID-19

Согласно данным системы Совета национальной безопасности и обороны по мониторингу распространения коронавируса, сегодняшний показатель – самый высокий с 11 июня (тогда за сутки подтвердили 1274 случая инфицирования). 

Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua
Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua

Среди заболевших за последние сутки 73 ребенка и 52 медработника. Скончалось вчера 44 украинца с COVID-19, госпитализированы были 613 человек, а выздоровели – 1007. 

За последние 24 часа сделали 47,4 тыс. тестов на коронавирус, больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

С начала вспышки в Украине зафиксировали 2 263 864 случаев коронавирусной инфекции, 2 195 798 человек выздоровели, 53 217 – умерли. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1920839824745780

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта". 

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Одесса, Донецкая область, эпидемия, Харьковская область, Львовская область, Одесская область, украинцы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Что с твоей попкой?! Ким Кардашян начинает нервничать!" Леся Никитюк показала фото в новом бикини
"Что с твоей попкой?! Ким Кардашян начинает нервничать!" Леся Никитюк показала фото в новом бикини
"Потрясающее фото, прекрасная фигура". 56-летняя Херли снялась в платье с откровенным декольте
"Потрясающее фото, прекрасная фигура". 56-летняя Херли снялась в платье с откровенным декольте
"Вы с мамой готовы трупы жрать, лишь бы пиариться". 16-летняя дочь Поляковой показала фото с окровавленным парнем
"Вы с мамой готовы трупы жрать, лишь бы пиариться". 16-летняя дочь Поляковой показала фото с окровавленным парнем
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
"Показал, как надо работать на результат". Зеленский заселфился с олимпийским чемпионом из своей фракции Беленюком
"Показал, как надо работать на результат". Зеленский заселфился с олимпийским чемпионом из своей фракции Беленюком
"Ноги от ушей", "Суперсекси и мегастар". Настя Каменских показала фото в коротком платье
"Ноги от ушей", "Суперсекси и мегастар". Настя Каменских показала фото в коротком платье
"Боже, какой мужчина", "Аполлончик!" Ролик с Владом Ямой в плавках набрал больше 41 тыс. просмотров
"Боже, какой мужчина", "Аполлончик!" Ролик с Владом Ямой в плавках набрал больше 41 тыс. просмотров
  Три способа сделать красивый букет из конфет своими руками
  Три способа сделать красивый букет из конфет своими руками
  Двухлетний сын каратиста Горуны во время пресс-конференции в аэропорту попросился к отцу на руки. Видео
  Двухлетний сын каратиста Горуны во время пресс-конференции в аэропорту попросился к отцу на руки. Видео
  "Не ищи, как правильно, ищи, как комфортно". Дорофеева призвала обозначить личные границы в отношениях
  "Не ищи, как правильно, ищи, как комфортно". Дорофеева призвала обозначить личные границы в отношениях
Шепелев отреагировал на вопрос о Фриске
Шепелев отреагировал на вопрос о Фриске
"Вот это ноги! Любая балерина позавидует". 47-летний Цискаридзе в шортах "станцевал" со статуей
"Вот это ноги! Любая балерина позавидует". 47-летний Цискаридзе в шортах "станцевал" со статуей
  Как приготовить свекольник. Рецепт кулинарного блогера
  Как приготовить свекольник. Рецепт кулинарного блогера
"Пусть раздевается. Она секси", "Сколько лет этой девочке?" 50-летняя Орбакайте выложила в сеть фото в бикини
"Пусть раздевается. Она секси", "Сколько лет этой девочке?" 50-летняя Орбакайте выложила в сеть фото в бикини
"Променяла красивый голос на это распутство". Maruv вызвала ажиотаж в сети своими эротичными выступлениями
"Променяла красивый голос на это распутство". Maruv вызвала ажиотаж в сети своими эротичными выступлениями
  Melovin рассказал, как родители отреагировали на его признание в бисексуальности
  Melovin рассказал, как родители отреагировали на его признание в бисексуальности
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Насос все по кустам в трусах!", "Глаз радует", "Секси". Волочкова снялась в откровенном бикини
"Насос все по кустам в трусах!", "Глаз радует", "Секси". Волочкова снялась в откровенном бикини
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
  "Перебор", "Красотка без комплексов". Maruv в секси-образе представила трек со словами "Я даю только по любви"
"Перебор", "Красотка без комплексов". Maruv в секси-образе представила трек со словами "Я даю только по любви"
"Блаженство!" Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания
"Блаженство!" Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS