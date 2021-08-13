В Украине снова подтвердили более 1200 случаев COVID-19 за сутки

В Украине второй день подряд показатель суточной заболеваемости COVID-19 превышает 1200 случаев Фото: depositphotos.com

Сутками ранее в стране подтвердили 1247 случаев COVID-19.

Согласно данным системы Совета национальной безопасности и обороны по мониторингу распространения коронавируса, сегодняшний показатель – самый высокий с 11 июня (тогда за сутки подтвердили 1274 случая инфицирования).

Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua

Среди заболевших за последние сутки 73 ребенка и 52 медработника. Скончалось вчера 44 украинца с COVID-19, госпитализированы были 613 человек, а выздоровели – 1007.

За последние 24 часа сделали 47,4 тыс. тестов на коронавирус, больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

С начала вспышки в Украине зафиксировали 2 263 864 случаев коронавирусной инфекции, 2 195 798 человек выздоровели, 53 217 – умерли.