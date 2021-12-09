В аэропорту Милана застряли более 100 украинцев. Рейс перенесли из-за "переработки пилотов"

Рейс перенесли на 13.00 9 декабря, в результате более 100 украинских путешественников застряли в аэропорту.

Сотрудники аэропорта Милана сказали пассажирам, что причиной такого решения стала переработка пилотов. По их словам, персонал самолета потратил на подготовку воздушного судна больше времени, чем ожидалось, из-за чего в течение дня совершил несколько перелетов с опозданием.

В Милане самолет приземлился позже, чем планировалось, поэтому для безопасности пассажиров вылет решили отсрочить. По информации ТСН, украинцы, застрявшие в терминале, возмущены.

"Почему это не было предусмотрено раньше? Зачем назначать пилотов, уже имеющих перелимит часов в других странах, на рейс из Милана еще в Киев? Вообще непонятно. Речь идет даже не о погодных условиях. Хотя падает снег, это условие не ставят как приоритетное", – сказал один из туристов.

Одна из украинок сообщила, что собиралась лететь на похороны отца. Вылететь другим рейсом женщина не смогла.