В американских паспортах появятся "гендер X" и право указывать пол по своему выбору

Американцы смогут выбирать между мужским и женским полом в паспорте на свое усмотрение Фото: ЕРА

"В соответствии с курсом администрации Байдена на восстановление сотрудничества с союзниками и партнерами, Государственный департамент предпринимает этот шаг после длительных консультаций с придерживающимися схожих взглядов правительствами, которые внесли схожие изменения", – сообщил Блинкен.

Уже в ближайшее время американцы смогут выбирать между мужским и женским полом в паспорте на свое усмотрение.