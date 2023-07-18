В центре Тернополя во время комендантского часа работал ночной клуб под прикрытием "пункта несокрушимости" – Нацполиция

Заведение в Тернополе нарушало нормы работы во время карантина, не остановила его администраторов и война, отметили в полиции Фото: tp.npu.gov.ua

Отмечается, что от жителей улицы Сечевых Стрельцов неоднократно поступали жалобы, что в заведении общепита играет громко музыка, шумно и ни на какие замечания ни владелец, ни персонал не реагируют.

"По словам сотрудников полиции, это заведение нарушало нормы работы во время карантина, не остановила администраторов и война. Они, игнорируя комендантский час, продолжали работать, а владелец позиционировал свое заведение как "пункт несокрушимости", – сказано в сообщении.

Полицейские пришли в заведение с обысками 16 июля в 23.30, через полчаса после того, как, согласно распоряжению ОВА, на территории Тернополя и области все заведения должны быть закрыты.

"Во время проверки полицейские обнаружили в ресторане 68 человек, включая персонал. Среди посетителей было 26 девушек и 29 мужчин призывного возраста. 13 из них подпадали под мобилизацию, – говорится в сообщении. – В ходе обысков правоохранители изъяли вероятно наркотические вещества – два пакетика с каннабисом, две ампулы с неизвестным веществом и таблетки синего цвета. Все направили на экспертизу".

Фото: tp.npu.gov.ua