В Черкассах из больницы, где лечат пациентов с COVID-19, украли медоборудование

Устройства для увлажнения кислорода из Первой городской больницы Черкасс украли выписавшиеся пациенты, заявил директор медучреждения Тимофей Тронц.

В Черкассах из больницы, где лечат пациентов с COVID-19, украли медицинское оборудование. Об этом 5 ноября на своей странице в Facebook сообщил директор Первой городской больницы Черкасс Тимофей Тронц.

"Засранцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии. Помните: зло рано или поздно будет наказано!" – написал Тронц.

Он также отметил, что госпиталь для лечения коронавирусной инфекции в Первой городской больнице расширен до 30 коек. При этом на лечении там находится 31 человек.

5 ноября в Украине COVID-19 подтвердили у рекордного количества человек – 9850. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 7924 больных COVID-19, вылечилось 184 782.

В Черкасской области зарегистрировано 10 085 инфицированных коронавирусом.