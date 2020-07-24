По данным Главного центра специального контроля, зафиксированные вечером 23 июля подземные толки не несли никакой угрозы.

Зафиксированное 23 июля землетрясение люди не ощутили Фото: depositphotos.com

Вечером 23 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,0. Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

"Очаг землетрясения находился в районе села Белоусовка Сокирянского района на глубине трех километров и не нес никакой угрозы. Согласно расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", – сказано в сообщении.

Подземные толчки были зафиксированы в 17.49 по Киеву.

В конце июня в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,4. По данным центра, оно также не ощущалось на поверхности.