Вечером 23 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,0. Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
"Очаг землетрясения находился в районе села Белоусовка Сокирянского района на глубине трех километров и не нес никакой угрозы. Согласно расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", – сказано в сообщении.
Подземные толчки были зафиксированы в 17.49 по Киеву.
В конце июня в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,4. По данным центра, оно также не ощущалось на поверхности.