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В декабре гриппом и ОРВИ заболело около 700 тыс. украинцев – Центр общественного здоровья

С начала эпидемического сезона в Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения страны. Ни одного летального случая в стране не зарегистрировано. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

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С начала эпидсезона против гриппа вакцинировалось 172 тыс. человек
С начала эпидсезона против гриппа вакцинировалось 172 тыс. человек
Фото: depositphotos.com

В декабре 2020 года гриппом и острыми респираторными инфекциями заболело 693 619 украинцев. Об этом 30 декабря сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

По состоянию на 29 декабря 32 888 человек были госпитализированы, из них 39,5% детей в возрасте до 17 лет.

"У 336 пациентов зарегистрировали гриппоподобные заболевания. Из них лабораторно обследовали 73 пациента, по результатам исследования выявлены вирусы гриппа типа В (1) и SARS-CoV-2 (17)", – сообщили в ЦОЗ.

С 21-го по 27 декабря в Херсонской и Черкасской областях интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог. В других регионах Украины интенсивные показатели заболеваемости не превышали эпидемических порогов, рассчитанных для этих областей.

По данным Центра общественного здоровья, в целом по Украине показатель заболеваемости на 21,1% меньше эпидпорога и составляет 381,2 на 100 тыс. населения.

"С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировался 172 051 человек, в том числе 79 754 – из групп медицинского и эпидемического риска", – подчеркнули в сообщении.

С начала эпидсезона, с 28 сентября по 27 декабря, гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения Украины, не зафиксировано ни одного летального случая, отметили в релизе.

Минздрав в августе призывал украинцев вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики и против осложнений. Центр общественного здоровья сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ежегодно обновляет свои рекомендации в состав вакцины. В этом году вакцины разработали с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов гриппа:

  • вирус, подобный A / Guangdong-Maonan / SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09;
  • вирус, подобный A / Hong Kong / 2671/2019 (H3N2);
  • вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria);
  • вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata).
Теги: Украина, грипп, вирус, Минздрав, население, здравоохранение, ОРВИ, вакцина
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