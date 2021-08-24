В День Независимости порядок в Киеве будут охранять около 10 тыс. полицейских и нацгвардейцев

Кинологи со служебными собаками проверили локации, где будут проходить праздничные мероприятия Фото: mvs.gov.ua

Специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками проверили локации, где будут проходить праздничные мероприятия. В местах массового пребывания граждан дежурят патрули, полиция диалога, а также дополнительные наряды, прибывшие в столицу.

Правоохранители призвали украинцев с пониманием относиться к работе полицейских на фильтрационных пунктах на входе к месту проведения мероприятий. Речь идет о поверхностных проверках, которые должны обеспечить безопасность всех участников торжеств.

В МВД также попросили водителей транспортных средств планировать свои маршруты с учетом ограничения дорожного движения в Киеве.

Фото: mvs.gov.ua