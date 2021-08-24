В День Независимости порядок в Киеве будут охранять около 10 тыс. полицейских и нацгвардейцев

Специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками проверили локации, где будут проходить праздничные мероприятия. В местах массового пребывания граждан дежурят патрули, полиция диалога, а также дополнительные наряды, прибывшие в столицу.
Правоохранители призвали украинцев с пониманием относиться к работе полицейских на фильтрационных пунктах на входе к месту проведения мероприятий. Речь идет о поверхностных проверках, которые должны обеспечить безопасность всех участников торжеств.
В МВД также попросили водителей транспортных средств планировать свои маршруты с учетом ограничения дорожного движения в Киеве.
24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. Главным событием дня в Киеве станет военный парад, он начнется в 10.00 на Майдане Незалежности.
В связи с торжественными мероприятиями будут перекрыты несколько десятков улиц, их список опубликовала Патрульная полиция. Также будет приостановлена работа ряда троллейбусных и автобусных маршрутов, до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Майдан Независимости" и переход между станциями "Площадь Независимости" и "Крещатик", сообщили в КГГА.