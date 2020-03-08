В Днепре аэропорт временно прекратил работу, на территории нашли боеприпасы времен Второй мировой

Во время проведения земельных работ на территории ведомственной заправочной станции Международного аэропорта Днепропетровск обнаружили две авиабомбы SC-10 времен Второй мировой войны, рассказали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Днепре временно приостановили работу Международного аэропорта Днепропетровск, на его территории нашли боеприпасы времен войны. Об этом 8 марта сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве рассказали, что 7 марта во время проведения земельных работ на территории ведомственной заправочной станции Международного аэропорта Днепропетровск обнаружили устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны (две авиабомбы SC-10).

"По состоянию на 18.00 работы по изъятию боеприпасов приостановлены. Боеприпасы не изъяты в связи с возможным наличием в земле других взрывоопасных предметов. Работа аэропорта временно приостановлена. От ГСЧС привлечен пиротехнический расчет. Организованы охрана места обнаружения и дежурство отделения службы пожарной безопасности аэропорта. Продолжение работ запланировано на 8 марта", – отметили в пресс-центре.

Фото: ДСНС України / Facebook

На сайте аэропорта указано, что все рейсы отменены, ближайшие ожидаются вечером.