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В Днепре аэропорт временно прекратил работу, на территории нашли боеприпасы времен Второй мировой

Во время проведения земельных работ на территории ведомственной заправочной станции Международного аэропорта Днепропетровск обнаружили две авиабомбы SC-10 времен Второй мировой войны, рассказали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Боеприпасы обнаружили 7 марта
Боеприпасы обнаружили 7 марта  
Фото: ДСНС України / Facebook

В Днепре временно приостановили работу Международного аэропорта Днепропетровск, на его территории нашли боеприпасы времен войны. Об этом 8 марта сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве рассказали, что 7 марта во время проведения земельных работ на территории ведомственной заправочной станции Международного аэропорта Днепропетровск обнаружили устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны (две авиабомбы SC-10).

"По состоянию на 18.00 работы по изъятию боеприпасов приостановлены. Боеприпасы не изъяты в связи с возможным наличием в земле других взрывоопасных предметов. Работа аэропорта временно приостановлена. От ГСЧС привлечен пиротехнический расчет. Организованы охрана места обнаружения и дежурство отделения службы пожарной безопасности аэропорта. Продолжение работ запланировано на 8 марта", – отметили в пресс-центре.

Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook

На сайте аэропорта указано, что все рейсы отменены, ближайшие ожидаются вечером.

Теги: Украина, ГСЧС, аэропорт, Днепр, боеприпасы, безопасность
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